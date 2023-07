MILANO (ITALPRESS) – “Transizione green e sostenibilità ad ogni costo (ma quanto costa?). Adeguarsi alle nuove esigenze rappresenta una sfida per le aziende e per i consumatori: facciamo chiarezza”. Questo il titolo del secondo appuntamento del ciclo di eventi organizzato da Affaritaliani.it.

“Incontri di… Affari”. Si terrà a partire dalle ore 11 alla Fondazione delle Stelline, a Milano.

Si parlerà di sostenibilità, di transizione Green, di cambio di mentalità per imprese e consumatori. Ma anche di metriche, di compliance. E soprattutto di costi. Questo evento segue il primo sul tema “Fintech e banche, da competitor a coopetitor”.

Si confronteranno in una tavola rotonda moderata dal condirettore di Affaritaliani.it Marco Scotti, Rita Santaniello, Co-Founder e Board Member, Sircle; Giorgio Santambrogio, Ceo Gruppo VèGè; Umberto Javarone, General Manager, FreeNow; Eleonora Mariano, Responsabile ufficio progetti, Pefc Italia; Lelio Alfonso, Managing Partner Milano, Comin&Partners.

