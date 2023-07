Incidenti sul lavoro, Fontana “Non riusciamo ad assumere controllori”

MILANO (ITALPRESS) "Mi dispiace molto non riuscire ad assumere le persone per effettuare i controlli nel campo degli incidenti sul lavoro. Purtroppo noi continuiamo a fare i concorsi, ma non si presentano. Il governo di Roma dovrebbe valutare la possibilità di aumentare le remunerazioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del giudizio della Corte dei Conti. xh7/trl/gtr