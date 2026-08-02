E’ di un morto e tre feriti il bilancio di due incidenti stradali avvenuti in provincia di Palermo.

Una persona ha perso la vita in uno scontro avvenuto stasera sulla strada statale 121 “Catanese”, all’altezza del km 249,700, nel territorio di Misilmeri, alle porte del capoluogo siciliano. Per consentire i soccorsi e i rilievi è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni.

Tre persone sono rimaste ferite invece a causa di un altro incidente avvenuto sull’autostrada A19 “Palermo – Catania”, al km 3,200, all’altezza di Bagheria. Tre le auto coinvolte in questo caso. Sul posto si sono registrati rallentamenti e code a partire dallo svincolo di Altavilla.