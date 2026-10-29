SARAJEVO (BOSNIA ERZEGOVINA) (ITALPRESS/FENA) – Nel pomeriggio di oggi, in Bosnia-Erzegovina, un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione EUFOR Althea è precipitato intorno alle 16 nei pressi di Brcko per cause ancora in corso di accertamento. Quattro persone sono morte, secondo quanto confermato dall’ospedale di Brcko e riportato dall’agenzia Fena.

LA CONFERMA DA PARTE DELL’EUFOR: MORTI E FERITI

L’Eufor ha confermato che un elicottero CH-47 Chinook, appartenente al contingente italiano all’interno della missione europea, è precipitato oggi a Brcko. Diversi membri del personale Eufor hanno tragicamente perso la vita nell’incidente, mentre altri hanno riportato gravi ferite. Le squadre di soccorso sono sul posto e stanno gestendo la situazione, ha reso noto Eufor in una nota, mentre è stata avviata un’indagine completa e dettagliata sull’accaduto.

Saranno fornite ulteriori informazioni non appena saranno state verificate e sarà opportuno divulgarle. Data la natura tragica dell’incidente, Eufor invita i cittadini a evitare la diffusione di informazioni errate, a non speculare sulla nazionalità o sull’identità del personale coinvolto e a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di Eufor per informazioni verificate.

LE REAZIONI

“Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso dei militari occorso nel tragico incidente elicotteristico in teatro operativo bosniaco nell’ambito dell’operazione Althea. In questa triste circostanza, voglia rendersi interprete presso l’Esercito Italiano e il Corpo Militare della Croce Rossa dei miei sentimenti di cordoglio e di commossa solidarietà al dolore provocato da questo tragico evento, chiedendo loro di esprimere ai familiari delle vittime la mia vicinanza e solidarietà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

“La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano”. Così sui social la premier Giorgia Meloni.

“Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani. L’Ambasciatore d’Italia a Sarajevo si sta già recando a Brcko, luogo dell’incidente. Il ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell’adempimento del dovere”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Sono profondamente rattristato dalla perdita di vite umane in un incidente in elicottero vicino a Brcko, in Bosnia Erzegovina. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti. Il personale di Eufor lavora ogni giorno per sostenere la pace e la stabilità in Bosnia ed Erzegovina, il loro lavoro rimane vitale. Ho espresso le mie più sentite condoglianze ad Antonio Tajani e Guido Crosetto. L’Europa è pienamente solidale con l’Italia in questo momento difficile. Rimaniamo in stretto contatto con il comandante di Eufor e con i nostri rappresentanti Ue sul campo”. Così Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea.

– Foto Vladimir Matijević/Agenzia Fena –

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