Elezioni Usa di Midterm, il Papa ha votato per corrispondenza

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV “ha esercitato il proprio diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti, ogni volta che ne ha avuto la possibilità. La Sala Stampa della Santa Sede conferma che, in linea con questa consolidata prassi di partecipazione civica, il Papa ha inviato la propria scheda elettorale per posta a Chicago“. E’ quanto si legge in una nota della Sala Stampa della Santa Sede.

“Il Santo Padre ha inoltre confermato che, durante gli anni in cui ha risieduto in Perù, ha esercitato il proprio diritto di voto ogni volta che ne ha avuto la possibilità. Il Santo Padre esprime la propria convinzione riguardo al diritto e al dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici“, conclude il comunicato.

A riportare la notizia della richiesta del voto per posta da parte del Pontefice era stato il Chicago Sun-Times, citando l’ufficio elettorale della contea di Will. Il Papa, nato a Chicago e ancora iscritto nelle liste elettorali dello Stato americano, ha richiesto la scheda elettorale lo scorso 3 ottobre secondo il sito americano. “Robert Francis Prevost è nella lista delle persone che hanno richiesto il voto per corrispondenza per le prossime elezioni”, aveva dichiarato Kim Fladhammer, capo dello staff dell’ufficio del cancelliere della contea di Will.

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