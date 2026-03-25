Incidente sulla Tangenziale Ovest all’altezza di Rozzano, tre persone ferite

MILANO (ITALPRESS) – Tangenziale Ovest di Milano in direzione Nord all’altezza di Rozzano chiusa in seguito ad un incidente tra 4 autovetture e due furgoni. A seguito dell’impatto risulterebbero ferite tre persone per le quali si è reso necessario l’intervento del 118 e dell’elisoccorso. Presente anche la Polstrada. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin e Unimog della sede centrale.
– Foto VVF –
(ITALPRESS).
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