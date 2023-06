MILANO (ITALPRESS) – Grave incidente stradale alle porte di Milano, all’altezza della barriera Ghisolfa vicino a Rho. Secondo quanto riporta Areu, si è verificato uno scontro tra quattro veicoli: due mezzi pesanti e due autovetture. Il bilancio è di due persone decedute, tre ospedalizzati e due medicate sul posto. Sono rimasti uccisi nello scontro due passeggeri di un’auto, ma di entrambi le generalità sono ignote. La conducente, una donna di circa cinquant’anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con traumi alla testa, torace, addome e bacino. Sempre della stessa auto, un uomo di 55 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano per un trauma cranico e traumi alla schiena al bacino. Della seconda auto risulta ferita la conducente, una donna di 37 anni: è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo per traumi al torace e alla schiena. Valutati ma non ospedalizzati i due conducenti dei mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, auto medica, tre ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine.(ITALPRESS).

Photo Credits: Vigili del Fuoco