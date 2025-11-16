Incidente nel Potentino: morto un ragazzo di 22 anni, tre feriti

POTENZA (ITALPRESS) – Incidente mortale, nella tarda serata di ieri, sulla strada provinciale Oraziana, all’altezza di Ripacandida, in provincia di Potenza. La vittima è un 22enne, Vincenzo Bochicchio, di Maschito. Il giovane a bordo di un’auto si è scontrato con un’altra vettura. Altre tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dello scontro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).