Incidente mortale nel Siracusano, le vittime sono due cittadini maltesi

LENTINI (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla Strada Statale 194 Ragusana all’altezza di Lentini, nel Siracusano. A scontrarsi sono stati una Toyota Yaris e un autocarro che trasportava materiale di risulta. Due le vittime in seguito all’impatto, si tratta di due cittadini maltesi. Sul posto i Carabinieri di Carlentini, che stanno eseguendo i rilievi e ricostruendo la dinamica.
