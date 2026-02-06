Incidente mortale a Palermo, un ciclista di 55 anni è stato travolto e ucciso

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale in via Francesco Crispi, a Palermo. La vittima è un ciclista di 55 anni. L’uomo in sella alla sua bici è stato investito da una motrice. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno praticato un massaggio cardiaco per più di 20 minuti ma purtroppo non è servito. Sull’incidente indagano gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale.
-Foto Cuva-
(ITALPRESS).
