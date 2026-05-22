Incidente stradale nell’Oristanese, due feriti a Ghilarza

ORISTANO (ITALPRESS) – Incidente stradale questa mattina a Ghilarza, dove sono rimasti coinvolti due veicoli in via Giovanni Paolo II. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta per mettere in sicurezza l’area e agevolare i soccorsi. Una delle auto infatti si è ribaltata su un fianco in seguito all’urto, rendendo complicate le manovre. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, di cui due hanno riportato lievi ferite e sono state trasportate in ospedale dagli operatori 118 in via precauzionale. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

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