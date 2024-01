REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, nei pressi dello svincolo per Lamezia-Catanzaro.

Secondo quanto si apprende, l’auto su cui viaggiava Occhiuto è sbandata urtando un guard rail. I passeggeri dell’auto, compreso il governatore, sono stati condotti all’ospedale di Catanzaro per accertamenti. Nessuno di loro sarebbe ferito in modo grave.

“Un abbraccio al Presidente della Calabria

Roberto Occhiuto e al suo staff rimasti coinvolti in un incidente stradale tra Pizzo e Lamezia. Auguriamo loro un pronto recupero. Tra poco a Cosenza gli tributeremo un lungo applauso in occasione del congresso provinciale di Forza Italia”, scrive su X il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

“Desidero fare i più affettuosi auguri di una pronta ripresa al presidente Roberto Occhiuto e al suo staff, coinvolti oggi in un incidente stradale”, afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

