Incidente in auto ad Arzachena per Giugiaro, non è in pericolo di vita

ARZACHENA (ITALPRESS) – Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi per Giorgetto Giugiaro, celebre designer e imprenditore italiano, protagonista di un incidente stradale lungo i tornanti di Abbiadori, nel territorio comunale di Arzachena, in Costa Smeralda.

L’86enne si trovava a bordo di una Land Rover Defender quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. Il fuoristrada è uscito di strada, si è ribaltato più volte e ha terminato la corsa dopo un volo in un tratto a valle, ricadendo su una strada secondaria. Nonostante la violenza dell’impatto, Giugiaro è rimasto cosciente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo, e la polizia locale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’elisoccorso del 118 ha trasportato l’anziano designer all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è stato ricoverato con diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono considerate stabili e sotto controllo medico.

