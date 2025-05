PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Tragedia sfiorata a Pantelleria. Tre aerei delle Frecce Tricolori si sono toccati mentre facevano un allenamento nei cieli dell’isola. Doveva essere la “giornata azzurra” a cui era stata invitata tutta la popolazione e alcune scolaresche.

Le Frecce Tricolori dovevano essere la ciliegina sulla torta della giornata che era iniziata alle 11:30 con l’afflusso dei visitatori. Aperto per l’occasione il famoso Hangar “Nervi” costruito durante la scenda guerra mondiale. L’Hangar attribuito a Pierluigi Nervi è il più grande d’Europa. L’esibizione delle Frecce Tricolori era prevista per le 14:30. Nel frattempo gli ospiti potevano aggirarsi tra enormi elicotteri e due aerei da trasporto.

L’esibizione è iniziata alle 15:00 con mezz’ora di ritardo sul programma. Niente di che. I piloti delle Frecce Tricolori hanno acceso i motori e la flotta aerea è decollata verso il lato a Buccuiram della pista. Si sono ritrovati in aria e subito hanno formato la pattuglia. Quindi il primo passaggio davanti al pubblico che applaudiva, alla vista del fumo verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana. Dopo il secondo passaggio il pubblico si aspettava che le Frecce Tricolori facessero altre appassionanti figure. Ma hanno atteso invano perché gli aerei non sono più passati. Si è visto qualche aereo che atterrava. Si è sparsa la voce allora di un guasto tecnico, ma anche di un impatto con volatili, il fenomeno del bird strike. Ma l’ipotesi più probabile è che tre aerei delle Frecce Tricolori si siano toccati con la coda.

“Io ho visto tutto – racconta un uomo -. Non ero andato in aeroporto perché da lì non si vede nulla. Sono andato invece con il mio bambino, in alto in località Rukia. Da qui ho visto un aereo perdere quota, atterrare in emergenza, il carrello si è rotto ed ha strisciato con il muso a terra, fuori dalla pista. La coda del velivolo era danneggiata”.

Gli altri due aerei che si sono toccati hanno atterrano in sicurezza. E’ un amore lungo quello di Pantelleria con le Frecce Tricolori. L’ultima volta erano giunte nell’isola nel 2023. Ma sono rimaste celebri e nel ricordo degli isolani le esibizioni del 1987 e del 1938. Tra gli ospiti in tribuna c’erano allora Giorgio Armani, Ornella Muti e anche il giudice Paolo Borsellino. Andò tutto bene allora anche se fecero le più azzardate manovre componendo nel cielo anche il famoso cuore.

Ora sicuramente partirà una indagine interna per capire cosa sia successo, per evitare che lo stesso problema capiti ancora. La tragedia questa volta è stata sfiorata. Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. I velivoli hanno riportato danni al muso e a un’ala.

