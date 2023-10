ROMA (ITALPRESS) – Un appuntamento per esaltare i risultati non solo sportivi, ma anche quelli ottenuti in ambito scolastico, ugualmente importanti per l’atleta. Si è svolta a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il progetto “Incentivazione allo Studio” dell’anno 2022. “Questo, per la Federazione, è un momento di particolare rilievo – sottolinea il presidente della Federscherma Paolo Azzi – Crediamo profondamente nel binomio studio-sport. Che non ci sia possibilità di conciliare queste due attività è un retaggio del passato, una visione superata. I dati ci dicono che tanti campioni, certamente con sforzo, sono riusciti a coniugare queste due attività ottenendo risultati in pedana e fuori”. Sono stati 80 gli atleti selezionati, risultati meritevoli tanto sotto il profilo sportivo quanto del percorso di studi, tutti insigniti nell’ambito del programma realizzato dalla Federazione Italiana Scherma grazie al fondamentale supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo. “Un progetto che abbiamo sempre sostenuto, in cui crediamo moltissimo perchè coniuga l’impegno nello sport e nello studio. Avere risultati richiede sforzo e impegno. Troppo spesso, in passato, tanti ragazzi si sono dedicati allo sport tralasciando la scuola e chi è riuscito a mettere l’impegno in entrambe è degno di essere premiato”, le parole di Beniamino Quintieri, presidente dell’ICS. L’iniziativa, da anni fiore all’occhiello dell’attività della FIS, racchiude uno dei principi più importanti della mission federale: premiare il merito degli schermidori che riescono a conciliare con passione, impegno e ottimo profitto il binomio agonismo-studio. “Premiando chi riesce ad eccellere sia nello sport che tra i banchi di scuola si attesta come non esista – nè debba esistere – conflittualità tra i due percorsi. Mi piace inoltre sottolineare come si tratti di un progetto che mette in rilievo il valore di un’alleanza reale tra due fondamentali agenzie educative: la scuola e lo sport. Un rapporto che per noi di Sport e Salute rappresenta un pilastro della nostra azione quotidiana, svolta con grande entusiasmo, coinvolgimento ed impegno”, ha sottolineato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.

