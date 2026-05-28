Incendio vicino all’aeroporto di Alghero Fertilia, 80 auto danneggiate

ALGHERO (ITALPRESS) – Grosso incendio questa mattina nei pressi dell’aeroporto di Alghero Fertilia. Questa mattina intorno alle 05.00 la sala operativa della centrale di Sassari è stata allertata per un incendio autovettura, ma all’arrivo sul posto della squadra del distaccamento di Alghero la situazione si presentava molto complessa. Le vetture coinvolte infatti erano numerose, circa 80, richiedendo l’invio di ulteriori squadre in supporto. Sul posto sono state inviate due squadre dalla Sede centrale, la squadra del distaccamento di Porto Torres e il Funzionario di guardia. Presenti anche i carabinieri di Alghero e la Polaria, che ha consentito ai mezzi dei Vigili del fuoco l’ingresso all’interno dell aeroporto per il rapido rifornimento di acqua.

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