Maxi sequestro di droga in pieno centro a Cagliari, due arresti

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un deposito di droga in pieno centro a Cagliari. La Polizia di Stato ha arrestato una coppia di 27 e 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione condotta dal personale del Gruppo “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, ha portato all’arresto dei due giovani, un uomo e una donna, colti nella flagranza del reato con oltre 11 kg di sostanze stupefacenti pronti ad alimentare il mercato dello spaccio nel cuore della movida cittadina.

Nel corso di un servizio di osservazione tra piazza del Carmine e vico Malta, gli investigatori hanno notato i due assumere atteggiamenti sospetti, intervenendo tempestivamente per bloccarli mentre tentavano di disfarsi di alcune chiavi, poi risultate riconducibili ad un’ulteriore abitazione nella disponibilità di una terza persona, estraneo ai fatti. Le successive perquisizioni hanno consentito di scoprire un vero e proprio deposto di droga: all’interno dell’abitazione nella disponibilità degli indagati sono stati rinvenuti e sequestrati circa 8,6 kg di hashish e circa 2,4 kg di marijuana, oltre a materiale per la pesatura e confezionamento e 645 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Per quantità e modalità di confezionamento, la sostanza era verosimilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio del quartiere Marina, area particolarmente frequentata soprattutto nelle ore serali e notturne. Al termine delle formalità, i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).