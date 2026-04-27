Nuovo volo Olbia-New York, la Sardegna corteggia il turismo americano

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel cuore di Manhattan, all’interno del palazzo del New York Times, la Sardegna si è presentata al mercato del turismo americano aprendo un nuovo capitolo nei rapporti con gli Stati Uniti. L’occasione è stata un evento dedicato a tour operator, media e operatori del settore, organizzato da ENIT, Regione Sardegna, Delta Vacations e sistema camerale sardo, per lanciare ufficialmente il primo volo diretto tra New York e Olbia.

Un’iniziativa che segna un passaggio strategico, non solo per la connettività ma per il posizionamento dell’isola nel turismo internazionale.

L’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, ha sottolineato il valore concreto e strategico dell’accordo con Delta Airlines per il volo diretto. “Negli ultimi due anni le presenze americane siano aumentate dell’80%, nonostante la necessità, finora, di effettuare almeno tre scali per raggiungere l’isola”, ha spiegato. L’obiettivo della Regione è ora diversificare l’offerta: non solo il mare “premium” della Costa Smeralda, ma anche la cultura nuragica e le Domus de Janas tutelate dall’UNESCO, l’escursionismo e i grandi eventi sportivi come l’America’s Cup.

Il punto, spiega Cuccureddu, non è solo logistico. La Sardegna vuole infatti ampliare il proprio racconto: accanto al turismo balneare di alta gamma, c’è un patrimonio culturale, archeologico e identitario che può attrarre un pubblico diverso, più attento all’esperienza complessiva del viaggio.

Una visione condivisa anche dal lato dell’offerta turistica. Paola Saraceni, Regional Sales Director di Delta Vacations, evidenzia come la Sardegna rappresenti una destinazione “unica” nel panorama italiano, capace di combinare esclusività e autenticità. Non solo lusso, quindi, ma un prodotto distintivo che risponde alle nuove esigenze del viaggiatore americano, sempre più orientato verso esperienze personalizzate.

Sul fronte infrastrutturale, Mario Garau, responsabile dello sviluppo rotte degli aeroporti di Alghero e Olbia, definisce questo collegamento un evento storico. Per la prima volta la Sardegna entra direttamente nel mercato statunitense, con un impatto che può andare oltre la stagione estiva. Il turismo americano, infatti, è meno legato ai picchi stagionali e più interessato a vivere l’isola in tutte le sue dimensioni, dal cibo allo stile di vita.

A chiudere il racconto è Alessandro Antine Nivola, attore e nipote dello scultore Costantino Nivola, che offre una lettura più intima e culturale. La Sardegna, racconta, è un luogo unico dove convivono mare, montagne e tradizioni millenarie. Dai piccoli borghi come Orani, legati alla storia della sua famiglia, fino ai paesaggi della costa e alle città, emerge un’isola complessa e autentica.

Anche il cibo diventa parte di questa identità: il porceddu, il vino cannonau, il mirto. Elementi che raccontano un territorio e contribuiscono a definire un’esperienza che va oltre la semplice vacanza.

Con il volo diretto New York-Olbia, la Sardegna si propone come una destinazione matura, pronta a competere su scala globale e ad accogliere un pubblico internazionale sempre più esigente.

– foto xo9/Italpress –

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