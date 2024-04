Incendio in una discarica ad Ardea, le operazioni di spegnimento

ROMA (ITALPRESS) - Un incendio è divampato in una discarica non autorizzata ad Ardea, in provincia di Roma. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per tutta la notte anche con mezzi di movimento terra utili a spostare i cumuli di rifiuti bruciati. In corso lo spegnimento dei focolai residui. pc/gtr