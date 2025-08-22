CAGLIARI (ITALPRESS) – Paura all’alba in via Nervi, nella zona industriale di Cagliari, dove un incendio è divampato all’interno di un impianto di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Le fiamme sono partite da una cisterna contenente oli esausti e si sono rapidamente propagate ad alcuni contenitori di inerti posizionati nelle vicinanze. L’allarme è scattato intorno alle 6:15.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, supportate da due autobotti e dal carro autoprotettori. Grazie al pronto intervento, l’incendio è stato domato prima che raggiungesse i mezzi parcheggiati e l’intera struttura, scongiurando conseguenze ben più gravi. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).