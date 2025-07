Incendio in un cantiere nautico ad Olbia, a fuoco un catamarano

OLBIA (ITALPRESS) – Devastante incendio questa notte a Olbia. I Vigili del fuoco della locale stazione e di Arzachena sono intervenuti intorno alle 02:00 presso un cantiere nautico in via Madagascar. Le squadre, con i rispettivi supporti e una squadra aeroportuale con kilolitrica, hanno lavorato tutta la notte per lo spegnimento di un catamarano di circa 25 metri rimessato all’esterno del capannone.

I Vigili del fuoco hanno così scongiurato che le fiamme potessero arrivare alle altre imbarcazioni. Non si segnalano feriti, ma i danni sono ingenti. Presente sul posto il funzionario di guardia in stretto coordinamento con il comandante Provinciale di Sassari Antonio Giordano. Sulle cause sono in corso gli accertamenti. Presenti i Carabinieri della stazione di Olbia.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).