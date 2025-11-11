Incendio al teatro Le Ciminiere di Catania, le immagini

CATANIA (ITALPRESS) - Un incendio è divampato all'interno del centro fieristico e culturale Le Ciminiere in viale Africa a Catania. Le fiamme si sono sviluppate precisamente all'interno del teatro da 1200 posti presente nei pressi dell'affaccio verso la linea ferroviaria e verso il mare. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo sono giunte sul posto per portare avanti le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del luogo. Ancora in fase di accertamento la causa del rogo. xo1/pc/abr/mca2