Cagliari, molesta una donna sull’autobus: arrestato un 29enne

CAGLIARI (ITALPRESS) – Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato nel capoluogo un 29enne disoccupato, senza fissa dimora, di origini nord-africane, per violenza sessuale.

L’intervento dei militari è scaturito a seguito di una tempestiva segnalazione al 112 da parte di una donna che, poco prima, mentre si trovava a bordo dell’autobus della linea CTM in una via del centro cittadino, sarebbe stata molestata sessualmente da uno sconosciuto senza subire per fortuna gravi conseguenze.

L’uomo si è poi allontanato in tutta fretta all’apertura delle porte, proprio davanti ad una fermata. La descrizione precisa fornita dalla vittima e il contributo dell’autista dell’autobus che ha anche fornito il primo soccorso alla donna, hanno consentito l’immediato intervento della pattuglia dei Carabinieri che, perlustrando proprio quella zona, ha rintracciato immediatamente l’uomo che a piedi stava cercando di far perdere le proprie tracce in una via limitrofa.

Subito identificato è stato dichiarato in stato di arresto e, terminate le formalità di rito, l’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato poi trasferito presso il carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).