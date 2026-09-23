Incendio a Porto Rotondo, in fiamme 4 imbarcazioni ormeggiate

SASSARI (ITALPRESS) – Grosso incendio questa notte intorno all’1.30 a Porto Rotondo. Il rogo ha coinvolto 4 imbarcazioni ormeggiate a Punta Lada e le squadre dei Vigili del fuoco di Olbia è subito intervenuta con due autobotti.
Il tempestivo intervento delle squadre ha fatto si che le fiamme non coinvolgessero altre imbarcazioni ed i pontili nei quali erano ormeggiate. Proseguono ora gli accertamenti sulle cause. Sul posto anche i Carabinieri e la Capitaneria di Porto per gli adempimenti di loro competenza.
-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).
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