Incendi, nuova allerta arancione su Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Confermato il codice arancione per rischio incendi per la giornata di domani, lunedì 20 luglio, sul territorio di Cagliari e su tutta la Sardegna. Il pericolo, classificato come “alto” nel bollettino odierno della Protezione civile regionale, prevede attenzione rinforzata per la fase operativa regionale.
Le condizioni sono infatti tali che “a innesco avvenuto, l’evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]