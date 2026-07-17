Emergenza incendi in Sardegna, situazione grave a Nuragugume

CAGLIARI (ITALPRESS) – Giornata di intenso lavoro su numerosi fronti di incendio in diverse aree della Sardegna. Le alte temperature e le condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme hanno richiesto una massiccia mobilitazione della macchina regionale antincendio, con l’impiego di numerosi mezzi aerei e squadre operative coordinate dai Direttori delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) delle stazioni forestali competenti. Uno degli incendi più impegnativi ha interessato il territorio di San Nicolò d’Arcidano, in località Bau Mauro. Il Corpo Forestale è intervenuto inizialmente con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Fenosu, sotto il coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Marrubiu. Nel corso delle operazioni la situazione ha richiesto un ulteriore potenziamento dei mezzi: sono intervenuti anche un elicottero dalla base di Sorgono e successivamente un Canadair proveniente da Olbia. Un altro fronte, il più grave, ha interessato il territorio di Nuragugume, in località N.Ghe Ladu, dove il Corpo Forestale ha schierato una consistente flotta aerea.

Sul posto sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Farcana, Anela e Alà dei Sardi, con l’impiego del Superpuma. Le operazioni sono state coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Bolotana, con il supporto del personale del Corpo Forestale di Nuoro e della squadra GAUF (Gruppo Analisi e Uso del Fuoco). Successivamente sono entrati in azione anche gli elicotteri delle basi di Sorgono e San Cosimo e due Canadair provenienti da Olbia. Intervento anche nell’Ogliastra, nel territorio comunale di Girasole, località C. Cabras. Il Corpo Forestale ha operato con il supporto di un elicottero della base di San Cosimo. A coordinare le attività il D.O.S. della Stazione Forestale di Tortolì, affiancato dal personale della Stazione Forestale di Lanusei e dal gruppo GAUF. A Santu Lussurgiu, in località Chiamenta, sono invece intervenuti due mezzi aerei: un elicottero dalla base di Bosa e il Superpuma dalla base di Fenosu.

Le operazioni sono state coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Seneghe. Il fronte degli interventi ha coinvolto anche il nord dell’Isola. A Sorso, in località La Prunosa, il Corpo Forestale è intervenuto con un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al D.O.S. della Stazione Forestale di Sassari. Al Sud invece, nel territorio di Decimomannu, località C. Pisanu, è stato invece impiegato un elicottero della base operativa di Pula, con il coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Uta.

– foto Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna –

(ITALPRESS).