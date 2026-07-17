Droga in auto e in casa, arrestato un 34enne di Quartu Sant’Elena

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu, con il supporto dei colleghi della Sezione Operativa del NORM della Compagnia di Quartu Sant’Elena e della Stazione di Sestu, hanno arrestato ieri sera in flagranza un 34enne operaio di Quartu Sant’Elena, già noto alle Forze di Polizia, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita durante un pattugliamento in una zona periferica del comune. I militari, nel transitare nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno notato all’interno di un’autovettura un involucro sospetto parzialmente occultato. Una volta approfondita la proprietà del veicolo e rintracciato il soggetto, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti eseguendo una perquisizione veicolare e domiciliare.

L’attività ha consentito di rinvenire un notevole campionario di sostanze stupefacenti: circa 2,71 chilogrammi di marijuana, ripartita in varie buste di plastica, oltre 680 grammi di hashish in panetti e circa 111 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Sequestrati anche un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.330 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

– Foto ufficio stampa Carabinieri Quartu –

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