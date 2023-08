CATANZARO (ITALPRESS) – “Stiamo seguendo con grande interesse la sperimentazione dei droni che mi sembra al momento stia dando dei frutti importanti, vogliamo ragionare insieme per vedere esportare questo modello”. Lo ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio in visita alla Regione Calabria. “In assoluto la tecnologia nei temi di protezione civile è uno dei punti importanti sui quali continuare a lavorare. Ne conosciamo i limiti, perchè nessuna soluzione è l’unica da attuare, però certamente è un punto di interesse che stiamo approfondendo. Sono in Calabria per un’attività di programmazione, pianificazione e verifica, insieme alla Protezione civile regionale, sull’andamento della stagione sugli incendi boschivi. Gli incendi boschivi sono fenomeni civici, questi sono stati anni particolarmente complicati, quello che accade a livello internazionale ci dovrebbe far riflettere. Non possiamo mai cantare mai vittoria, il coordinamento è un nodo cruciale in tema di protezione civile. Fatto il punto, ci confronteremo per trovare ancora margini di miglioramento, non solo per la Regione Calabria ma anche su scala nazionale”.

Curcio è stato ricevuto a Catanzaro dall’assessore regionale alla Forestazione, Gianluca Gallo, dal capo della Protezione civile regionale, Domenico Costarella, e dal direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva. “Il coordinamento con le Regioni è realtà in tema di protezione civile da sempre – ha concluso Curcio – ma c’è da tenere conto che i rischi naturali evolvono, come stiamo vedendo anche ultimamente, e quindi bisogna capire come muoverci insieme”.

