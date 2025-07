Incendi a Piana degli Albanesi, Cgil Palermo “Un disastro”

PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Un disastro annunciato. Una storia che si ripete sistematicamente ogni anno nei nostri territori, stravolti, devastati e incendiati dagli atti criminali di uomini delinquenti e irresponsabili”. Ad affermarlo sono il segretario generale della Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, che condannano con fermezza le azioni criminali e gli incendi verificati in una vasta area del territorio di Piana degli Albanesi e precisamente vicino al lago fino ad arrivare alla centrale idroelettrica di Guadalami. “Dobbiamo rilevare, altresì, nonostante i richiami, le sollecitazioni e gli incontri avuti con l’azienda Enel Green Power – proseguono Guzzerta e Ridulfo – il ritardi che ancora una volta si ripete nell’attivare azioni efficaci per prevenire tali eventi delittuosi”. “Denunciamo ormai incessantemente – proseguono i segretari Filctem e Cgil – il sistema sbagliato di affidamento a ditte in appalto per la realizzazione del diserbo e le linee spartifuoco. Il ricorso ad appalti con la modalità al massimo ribasso determinano il rischio dell’aggiudicazione dei lavori a ditte non in grado di espletare il mandato in maniera efficace e professionale. Gli interventi nelle aree interessate, si sono effettuati in forte ritardo, con azioni non sempre efficaci”. Ancora questa mattina, gli elicotteri hanno operato nell’area interna alla centrale idroelettrica contenendo un avanzamento delle fiamme.

“A questo – prosegue la Filctem Cgil Palermo – si sommano i disagi che si sono registrati nel territorio tra Isola delle Femmine e Termini Imerese, con doppi guasti causati anche dalla difficoltà della rete a supplire. In questo Paese non si può più guardare ai dividendi delle grandi aziende ma occorre rimettere al centro il territorio, i suoi cittadini e gli utenti”. Filctem e Cgil Palermo ringraziano tutti coloro che a vario titolo (forestali, vigili del fuoco, forze dell’ordine, protezione civile, operai di Enel Green Power) sono intervenuti per limitare i danni, “che in ogni caso sono rilevanti”. Ed esprimono solidarietà ai cittadini, che in via precauzionale sono stati allontanati dalle loro abitazionie. “Chiederemo a Enel Green Power – conclude la nota- un incontro urgente nei prossimi giorni per confrontarci su come affrontare questi problemi che si ripetono ad ogni stagione estiva“.

