InCE, due giorni di intenso e produttivo lavoro per Dal Mas a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale dell‘Iniziativa Centro Europea, Franco Dal Mas, ha concluso un’intensa due giorni di lavoro a Roma per incontri istituzionali e politici dedicati ai principali temi europei. Secondo un comunicato dell‘InCE, Dal Mas ha partecipato ieri sera al pranzo di lavoro dei direttori politici per i Balcani occidentali dei Paesi del “Quint” – Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Italia – cui sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni europee, incluso l’inviato speciale dell’Unione europea per il Dialogo Belgrado-Pristina.

L’incontro, promosso e ospitato dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), si è focalizzato sulla cooperazione regionale nei Balcani. Nel suo intervento Dal Mas ha ricordato il “ruolo che l’InCE – che è la più antica organizzazione regionale operante nell’area dell’Europa centro orientale – svolge per promuovere il dialogo e la crescita economico sociale dei Paesi dell’area e il costante impegno per accompagnare le riforme da questi intraprese nel percorso di adesione all’Unione Europea”.

Sempre nella giornata di ieri il segretario generale ha avuto un incontro di lavoro con l’inviato speciale per l’Imec (India Middle East Europe Corridor), ambasciatore Talò e, nel pomeriggio, ha partecipato ad una riunione, promossa dal Maeci, dedicata alla connettività internazionale, in particolare allo sviluppo della “rete di corridoi” del traffico internazionale in via di definizione tra India ed Europa.

Alla riunione erano presenti rappresentanti di istituzioni, anche della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG), e imprese interessate allo sviluppo del progetto, che riguarderà anche Trieste e il suo porto, destinato ad assumere un ruolo di potenziale terminale (e hub) europeo del Corridoio. Intervenendo alla riunione, Dal Mas ha ricordato “il tradizionale ruolo dell’InCE e di Trieste quale snodo geopolitico ed economico verso la Mitteleuropa e i Paesi dell’area balcanica e centro orientale, e l’intenso lavoro dell’InCE a favore della connettività nella regione”. Il segretario generale ha inoltre ricordato “come diversi Paesi dell’InCE siano rivieraschi dell’alto Adriatico mentre altri si affaccino sul Mar Nero e Mar Baltico, e quindi potenzialmente interessati allo sviluppo del progetto in un’ottica di una collaborazione sempre più stretta tra Europa e India”. “Il Segretariato esecutivo dell’InCE situato a Trieste – ha concluso Dal Mas – potrà dare un significativo contributo alla sensibilizzazione dei suoi Paesi membri allo sviluppo del Corridoio Imec, avendo particolare attenzione alle positive ricadute in termini di sviluppo dei traffici commerciali internazionali, a partire dai Porti dell’alto Adriatico, in primis quello di Trieste”.

Nel quadro delle attività rivolte a promuovere una sempre maggiore conoscenza presso la pubblica opinione dell’InCE e le sue attività, il segretario generale ha rilasciato una intervista all’Agenzia nazionale Italpress nel corso della quale sono state evidenziate le principali attività dell’InCE, in particolare nel processo di adesione dei Balcani occidentali alla Ue, la partecipazione dell’InCE alla conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina del prossimo luglio a Roma, e l’impegno a favore della connettività in Europa e su scala globale, come nel caso dell’Imec.

