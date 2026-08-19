ROMA (ITALPRESS) – L’Iran avrebbe preso in considerazione la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, compresi siti a Cipro e in Bulgaria, qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times, citando due fonti vicine al regime iraniano.

Secondo il quotidiano britannico, Teheran avrebbe valutato anche la possibilità di colpire i cavi sottomarini in fibra ottica nello Stretto di Hormuz. Una delle fonti avrebbe spiegato che l’Iran potrebbe ampliare la lista degli obiettivi nel caso in cui Trump desse seguito alle minacce di attaccare le infrastrutture iraniane.

La Bulgaria ha accettato a luglio di ospitare un massimo di otto aerei cisterna statunitensi per il rifornimento in volo, mentre il Regno Unito ha autorizzato gli Stati Uniti a effettuare attacchi difensivi contro l’Iran dalle proprie due basi militari a Cipro. “Se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l’Iran si difenderebbe a qualunque prezzo, andrebbe oltre la regione e colpirebbe anche l’Europa”, ha dichiarato una delle fonti al Financial Times.

IRAN, CAPO ESERCITO METTE IN GUARDIA PAESI DEL GOLFO “NON AIUTATE ESERCITO USA”

Ali Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, ha messo in guardia gli Stati del Golfo dall’aiutare l’esercito americano, affermando che nulla è “nascosto ai nostri occhi”. In una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa iraniana Fars, Abdollahi ha affermato che la presenza di così tanti aerei militari, in particolare mezzi di rifornimento, nelle basi regionali sarebbe difficile da spiegare all’insaputa dei paesi ospitanti. “Avvertiamo: qualsiasi assistenza e facilitazione all’aggressivo esercito americano equivale alla partecipazione alle forze militari statunitensi”, ha detto Abdollahi.

STOP AL COMMERCATIO TRA UAE E IRAN

Gli Emirati Arabi Uniti hanno interrotto tutti gli scambi commerciali con l’Iran, dopo che Abu Dhabi ha accusato Teheran di aver lanciato due missili balistici contro il loro territorio ieri. La portavoce del ministero degli Esteri degli Emirati, Afra Al Hameli, ha pubblicato un comunicato su X respingendo tutte le accuse riguardanti lo stato delle relazioni economiche tra Abu Dhabi e Teheran.Al Hameli ha ribadito l’impegno degli Emirati Arabi Uniti per il dialogo, la cooperazione e l’integrazione regionale per promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella regione.

Ma “alla luce delle escalation regionali che minano la pace e la sicurezza regionale e internazionale, tutti gli scambi, sia commerciali che le transazioni finanziarie con l’Iran sono stati sospesi fino a nuovo avviso”, ha affermato Al Hameli.

La portavoce ha sottolineato che gli Emirati Arabi Uniti rimangono “fermamente impegnati a salvaguardare l’integrità del sistema finanziario internazionale, in linea con il diritto internazionale e i più alti standard globali”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).