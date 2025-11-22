PORDENONE (ITALPRESS) – “Gli asili nido sono fondamentali per garantire servizi di qualità alla comunità, offrendo un sostegno concreto alle famiglie in un periodo segnato dall’inverno demografico”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, intervenendo a Pordenone alla cerimonia di inaugurazione del nuovo asilo nido “L’Aquilone” nel quartiere Torre.

Nel suo intervento, l’esponente dell’Esecutivo Fedriga ha ringraziato l’intera Giunta regionale e in particolare l’assessore all’Istruzione e Formazione, Alessia Rosolen, sottolineando la collaborazione costante per il rafforzamento delle infrastrutture dedicate alla prima infanzia. L’assessore ha rimarcato inoltre la capacità del Comune di intercettare i fondi del Pnrr e il sostegno della Regione nella copertura dei maggiori costi e nell’acquisto dei nuovi arredi. La struttura, che potrà accogliere 60 bambini, è stata finanziata con le risorse destinate al Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia, con 1.491.840 euro. A questi fondi si sono aggiunti altri 508.160 euro di Foi e 609.097,50 euro di fondi ministeriali programmati dalla Regione nel 2023, per un totale di 2.609.000 euro. Inoltre, la Regione ha concesso ulteriori 30.000 euro destinati all’acquisto degli arredi. I lavori sono stati aggiudicati nel giugno 2023 e consegnati all’impresa a novembre dello stesso anno.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

