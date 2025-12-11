Inaugurato nel casertano il nuovo Full Line Store di Maschio Gaspardo

CASERTA (ITALPRESS) - Maschio Gaspardo ha inaugurato ad Alife, nel casertano, il suo secondo Full Line Store in Italia, avviato in collaborazione con Ciccarelli, realtà storica del territorio specializzata nella vendita di macchine agricole, ricambi e assistenza. Con questa nuova apertura, il Gruppo prosegue la propria strategia di espansione del modello Full Line Store, monomarca per le attrezzature agricole, già attivo con successo in Spagna, Slovenia e, più recentemente, in Italia con la prima inaugurazione a Mortara. f08/mgg/gsl