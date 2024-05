SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Dopo circa un anno e mezzo riapre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento il reparto di Rianimazione e terapia intensiva. La cerimonia si è tenuta alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo. Il nuovo reparto, diretto da Tilde De Falco, è stato realizzato al primo piano del nosocomio e dispone di sette posti letto, di cui uno di isolamento. Il modello organizzativo assistenziale prevede una guardia dedicata H24, un medico anestesista rianimatore e quattro infermieri. Tutti i posti letto sono monitorati con controllo centralizzato, oltre a dotazioni tecnologiche di ultima generazione. E’ previsto inoltre un percorso dedicato per le visite dei familiari.

“Un ringraziamento al personale di questa e di tutte le altre strutture regionali che garantiscono il servizio della nostra sanità pubblica”, afferma il governatore De Luca, a cui fa da eco il sindaco costiero: “E’ un giorno importante per tutta la nostra comunità: questo reparto rappresenta un ulteriore passo in avanti nella qualità della sanità pubblica locale. Sono certo – aggiunge Coppola – che le moderne apparecchiature in dotazione, unite all’alta professionalità del personale sanitario ed infermieristico in servizio all’ospedale, potranno garantire la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini di Sorrento e della penisola sorrentina”.

