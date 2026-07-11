ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato a Roma il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia. Un momento storico per il quadrante centrale della città: si chiude finalmente un cantiere rimasto fermo per ben 18 anni, che nel tempo era diventato una ferita aperta nel tessuto urbano, generando pesanti disagi alla cittadinanza senza restituire i benefici di un’infrastruttura così attesa. L’intervento, realizzato nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi, è stato completato a seguito della stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie con le società Cogesas e DS Park Nove srl Unipersonale. La nuova struttura si sviluppa su due livelli interrati per un totale di 156 posti auto, così distribuiti per rispondere sia alle esigenze dei residenti che alla domanda di sosta della zona: 47 box pertinenziali (di cui uno doppio), 46 stalli pertinenziali, 62 stalli destinati alla sosta a rotazione. L’opera va a decongestionare in modo significativo il problema dei parcheggi in un’area nevralgica e densamente trafficata del centro storico, migliorando la vivibilità e la fluidità della circolazione di superficie. Nell’ambito dei lavori, importante l’intervento di Areti che ha curato l’illuminazione dell’area soprastante il parcheggio e del lungotevere con l’installazione di 19 nuovi lampioni per l’area pedonale e 16 lampioni stradali sospesi.

“Oggi restituiamo alla città un’opera attesa da troppo tempo, chiudendo una vicenda che per diciotto anni ha rappresentato un simbolo di ritardi e incompiute. Con l’apertura del parcheggio di via Arnaldo da Brescia e il ripristino della piena viabilità su Ponte Nenni e nell’ultimo tratto del Muro Torto miglioriamo concretamente la circolazione in un quadrante strategico di Roma, offrendo nuovi posti auto a servizio di residenti e utenti del trasporto pubblico e rendendo più fluidi gli spostamenti tra Prati, Flaminio e il centro. È un intervento che si inserisce nella nostra strategia per una mobilità sempre più intermodale e sostenibile e che, allo stesso tempo, restituisce ai cittadini uno spazio urbano riqualificato, con una nuova terrazza-giardino pensata per essere vissuta. Ringrazio tutte le persone, gli uffici, il Municipio, le imprese e i cittadini che hanno contribuito a raggiungere questo risultato”, dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “L’inaugurazione di oggi – commenta l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – è un successo per tutta la città e la fine di un incubo burocratico durato 18 lunghi anni. Fin dall’inizio della consiliatura abbiamo preso l’impegno solenne di sbloccare questo cantiere fermo, che per troppo tempo ha creato solo disagi ai cittadini senza dare risposte. Abbiamo lavorato pancia a terra per superare gli ostacoli e far ripartire i lavori: oggi restituiamo ai romani un’infrastruttura strategica, moderna e indispensabile per il parcheggio in una delle zone più centrali di Roma”.

– foto ufficio stampa Comune di Roma –

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