NAPOLI (ITALPRESS) – È stato inaugurato, a Napoli, lo “Spazio Famiglie Ponticelli”, il nuovo centro polifunzionale nato per sostenere la comunità locale attraverso servizi di ascolto, orientamento e conciliazione famiglia-lavoro. L’evento ha visto la partecipazione di famiglie, giovani e bambini, che hanno animato gli spazi tra laboratori creativi, talk e attività ludiche. Il progetto, coordinato dalla Fondazione Città Nuova e realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli e l’ANCI, è co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili. La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 20:00.

Presente al taglio del nastro, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “L’apertura di questo spazio a Ponticelli – ha sottolineato – rappresenta un tassello fondamentale nella nostra visione di una città policentrica, dove i servizi non restano confinati al centro ma raggiungono ogni quartiere. ‘Crescere insieme’ non è solo uno slogan, ma un impegno concreto che assumiamo oggi con questa comunità: offrire ai giovani e alle famiglie gli strumenti per costruire un futuro dignitoso nel proprio territorio”.

L’assessore al Welfare, Chiara Marciani, ha evidenziato l’importanza dei servizi offerti: “Con lo Spazio Famiglie Ponticelli mettiamo a disposizione un presidio sociale che va oltre l’assistenzialismo. Qui i cittadini troveranno colloqui di orientamento, corsi di formazione e un aiuto reale per conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia. È una risposta tangibile ai bisogni delle madri e dei padri del quartiere, un luogo di ascolto dove nessuno deve sentirsi solo di fronte alle sfide quotidiane”.

– foto ufficio stampa Comune di Napoli –

(ITALPRESS).