Hashish e cocaina in casa, 42enne arrestato nel Napoletano per detenzione ai fini di spaccio

NAPOLI (ITALPRESS) – Un arresto a Licola, nel Napoletano, dove i carabinieri della stazione locale, pattugliando le vie della città, in Via Del Mare vedono un uomo appoggiato ad un palo della luce. I militari si avvicinano e lo identificano: si trattava di un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’atteggiamento dell’uomo non convince, viene controllato. Addosso ha 2 dosi di hashish. I carabinieri non si fermano e perquisiscono anche la sua abitazione. In casa trovano 400 grammi di hashish suddivisa in 4 panetti e un involucro con dentro 65 grammi di cocaina. Il 42enne viene così arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio ed è ora in carcere in attesa di giudizio.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).