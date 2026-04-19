Spari in una discoteca a Bisceglie in Puglia, un morto

BISCEGLIE (BAT) (ITALPRESS) – Un 43enne è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola all’interno di una discoteca. E’ accaduto a Bisceglie. L’uomo, Filippo Scavo, è deceduto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso. I medici gli hanno riscontrato una ferita letale alla base del collo.

La vittima era di Carbonara, in provincia di Bari. Indagano i carabinieri. Gli spari all’interno del locale hanno scatenato il panico tra i presenti, che hanno cercato riparo e vie di fuga.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).