Inaugurata la Casa del Made in Italy a Bari, Emiliano: “Un contributo per valorizzare le imprese pugliesi”

BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato all’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Bari, in Via Amendola 116. Presenti, tra gli altri, del ministro del Made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato e del prefetto Francesco Russo.

“La Regione Puglia, attraverso il Dipartimento dello Sviluppo Economico e Puglia Sviluppo, in questi anni ha mantenuto saldo e proficuo il rapporto con il mondo delle imprese. Oggi è la terza regione italiana per incremento del PIL nel periodo post-Covid, un risultato che premia la qualità delle misure e delle politiche attuate, frutto di una strategia condivisa e di un lavoro costante a sostegno del sistema produttivo. Questo dialogo continuo rappresenta uno dei pilastri del nostro modello di crescita e rende ancora più preziosa la possibilità di ampliare il confronto con il Governo. Ringrazio il ministro Urso per la sua presenza e guardiamo con grande interesse all’apertura delle ‘Case del Made in Italy’, che potranno contribuire ulteriormente a valorizzare le imprese pugliesi e a rafforzarne la presenza sui mercati internazionali. Mi auguro che nei prossimi anni la Fiera del Levante torni a essere un appuntamento di forte partecipazione anche per il Governo, perché si tratta di un evento dal profondo valore simbolico e identitario per la Puglia” ha dichiarato Emiliano.

-Foto Regione Puglia-

(ITALPRESS).