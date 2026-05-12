Fico “Il Sud deve diventare il grande motore di sviluppo del Paese, investire per creare lavoro”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il Sud deve diventare il grande motore di sviluppo dell’Italia e il nostro Paese deve tornare ad avere un ruolo centrale e autorevole in Europa. Dobbiamo investire nelle imprese per creare lavoro: il Governo ha fatto troppo poco in questi anni”. È questo uno dei passaggi centrali dell’intervento del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ospite di MattinaLive, il morning show di Canale 8.

Non sono mancati riferimenti al Governo Meloni e agli equilibri nazionali ed europei: Fico ha ribadito la necessità di “Un’Italia più forte, autorevole e centrale in Europa, capace di avere una posizione chiara sui diritti umani, sulla politica estera e sulle grandi sfide internazionali”.

Inoltre, ha dichiarato: “Il Sud è il luogo con le maggiori potenzialità di crescita. L’Italia deve guardare al Mezzogiorno come a un grande motore di sviluppo per tutto il Paese”. Di rilievo anche il passaggio dedicato alla sanità pubblica nazionale, alla scuola pubblica e alla cultura, definite da Fico “pilastri fondamentali di una Repubblica civile e moderna”.

Secondo il Presidente, il futuro del Paese passa necessariamente attraverso un sistema sanitario pubblico più vicino ai cittadini, una scuola realmente inclusiva e accessibile e una cultura capace di generare crescita economica, coesione sociale e opportunità per le nuove generazioni.

Nel corso dell’intervista, Fico ha tracciato un primo bilancio dei suoi mesi alla guida della Regione Campania, soffermandosi sulle priorità della sua amministrazione: sanità pubblica, scuola pubblica, cultura, trasporti, inclusione sociale, giovani e sviluppo sostenibile del territorio. Il Presidente ha rivendicato l’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario, definendola “una svolta storica” che consentirà nuovi investimenti sul personale medico e sanitario.

Tra i primi provvedimenti annunciati, due importanti tranche di finanziamenti destinate alle aziende ospedaliere, alle ASL e ai distretti territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la medicina di prossimità e rendere operative Case e Ospedali di Comunità. Ampio spazio anche al turismo, che Fico ha definito “una grande industria da governare con equilibrio”, sottolineando la necessità di puntare su un modello sostenibile e diffuso, capace di valorizzare non solo Napoli ma anche le aree interne della Campania attraverso cultura, enogastronomia, infrastrutture e trasporti efficienti. Tra i temi affrontati anche il futuro della Circumvesuviana, il potenziamento della rete ferroviaria regionale e la grande opportunità rappresentata dall’America’s Cup, che Napoli ospiterà il prossimo anno e che secondo il Presidente potrà diventare un acceleratore di investimenti, rigenerazione urbana e sviluppo economico per l’intera regione. “Lavoriamo per una regione più giusta, moderna, sostenibile, capace di creare lavoro, trattenere talenti e garantire diritti e opportunità a tutti”, ha concluso il Presidente Fico.

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