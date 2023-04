ROMA (ITALPRESS) – Concluso il restauro della fontana della Dea Roma, il monumento realizzato sotto il pontificato di Sisto V (1585-1590) a completamento del progetto michelangiolesco della piazza capitolina. Ai piedi della scalea di accesso a Palazzo Senatorio, la fontana torna a offrirsi agli sguardi di cittadini e turisti dopo un intervento durato sei mesi sotto la direzione tecnica della Sovrintendenza Capitolina. Il restauro è stato possibile grazie al mecenatismo di Intesa Sanpaolo, il Gruppo bancario italiano, guidato da Carlo Messina e Biagiotti Group.

Nel 1994 la fontana era stata oggetto di un importante restauro, eseguito nell’ambito di quello più generale di Piazza del Campidoglio e dei palazzi Nuovo e dei Conservatori. L’esposizione agli agenti atmosferici ha comportato l’accumulo di depositi, patine biologiche e concrezioni calcaree, che hanno richiesto un nuovo restauro conservativo. Si è intervenuti in modo integrale, oltre che sulla statua della Dea Roma e sulle vasche della fontana, anche sul prospetto architettonico e sulla pavimentazione in sampietrini circostante.

Le superfici lapidee sono state oggetto di operazioni di pulitura, consolidamento e sostituzione delle stuccature, mentre il flusso idrico è stato ripristinato grazie alla revisione dell’impianto, alla nuova impermeabilizzazione delle vasche e alla rifunzionalizzazione del sistema di scarico della fontana.

L’impianto d’illuminazione artistica delle vasche, infine, è stato rinnovato mediante l’installazione di lampade LED di ultima generazione.

“Ringrazio il Sindaco di Roma, la Sovrintendenza e le Istituzioni per aver dato al Gruppo Biagiotti, con la fondamentale collaborazione di Intesa Sanpaolo, l’opportunità di realizzare un nuovo, bellissimo progetto di cultura e sostenibilità sulla Piazza del Campidoglio: il restauro della Fontana della Dea Roma. Mai come adesso è essenziale ristabilire una solida connessione con il territorio. La storia della nostra azienda e quella della nostra famiglia sono intrinsecamente legate a Roma, in un dialogo fatto di ispirazione, supporto, atti di mecenatismo e, consentitemi, di amore. Abbiamo pensato più che altro a restituire, a conservare capolavori irripetibili anche per superare il senso di impermanenza della moda: le pietre vanno oltre. Noi combattiamo sempre contro il tempo e in fondo la moda è un foglio bianco sul quale disegnare il futuro” dichiara Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente e Ceo Biagiotti Group.

“E’ con grande emozione e orgoglio che siamo qui oggi. Il nostro contributo al restauro della splendida fontana della Dea Roma è testimonianza dell’attenzione che Intesa Sanpaolo rivolge alla promozione del patrimonio culturale e artistico del nostro Paese. La collaborazione con il Comune di Roma e il Gruppo Biagiotti è stata un esempio virtuoso ed efficace di quanto sia importante la sinergia tra pubblico e privato per il bene comune e per il territorio. Con l’inaugurazione di oggi restituiamo alla città di Roma un prezioso tassello di arte e bellezza” dichiara il responsabile della direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo Roberto Gabrielli.

