Inaugurata Evolio Expo, Paolicelli “Sinergia fondamentale”

BARI (ITALPRESS) - "C'è un'attenzione particolare. Aver collaborato con l'assessore allo Sviluppo economico e con l'assessore al Turismo sicuramente aumenta le opportunità commerciali per i buyer di venire qui ed effettuare proposte commerciali ai nostri produttori di olio. Ma aumentano anche le possibilità di turismo, grazie anche al rapporto con i Comuni che effettuano iniziative e promuovono sia i loro frantoi storici, sia i produttori di olio. Ecco, questa sinergia è sicuramente fondamentale, ed è qualcosa che dobbiamo accogliere e su cui continuare a investire". Lo ha detto l'assessore al turismo della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, a margine della presentazione della seconda edizione di EVOLIO Expo, inaugurata questa mattina in Fiera del Levante. xa2/pc/mca2