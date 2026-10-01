Inail, per la sicurezza sul lavoro la prevenzione è un investimento

ROMA (ITALPRESS) - Le risorse per la prevenzione degli incidenti sul lavoro vanno considerati un investimento e non un costo, e l'Inail è al fianco delle imprese su questo fronte. Ne ha parlato il direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Marcello Fiori, in un'intervista all'Italpress. sat/gtr