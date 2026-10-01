Primo Piano Europa – Puntata dell’1 ottobre 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Nella settima puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista gli eurodeputati di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle Ruggero Razza e Giuseppe Antoci, e il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, componente del Comitato Europeo delle Regioni. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio su possibili nuove tasse sulle Big Tech. sat/azn