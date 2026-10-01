Lega, Fontana “Nessuno vuole una competizione, chiesto modifiche per migliorare”

MILANO (ITALPRESS) - All'interno della Lega "non c'è nessuno che vuole una competizione, abbiamo solo chiesto modifiche per migliorare". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'evento dell'evento "VaccinAzione, un'opportunità di salute per i pazienti fragili" a chi gli chiedeva se l'ala nordista della Lega presenterà un documento programmatico al prossimo congresso del partito, previsto per il 24 e il 25 ottobre a Milano.(ITALPRESS) xu9/trl/gsl