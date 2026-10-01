Malagò “Condivido la scelta di Bianchedi, da Abodi entrata fuori luogo”

FIRENZE (ITALPRESS) - "E' una scelta che ovviamente non posso che condividere la scelta di Diana Bianchedi". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine della partecipazione all'assemblea della Lega Pro a Firenze, in merito alle dimissioni di Diana Bianchedi dall'incarico di capo delegazione della Nazionale. "Giustamente è rimasta particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport entri nel merito di quelli che sono i comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua, che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente è un'entrata assolutamente non solo non convenzionale, è sgrammaticata, fuori luogo, siccome lei è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Qui non è un problema di Coni, non è un problema di Anac, non è un problema di Federcalcio e lei ha pensato di andare avanti con i suoi valori, credo sia impossibile darle torto. Mi Sembra che il giudizio sia abbastanza unanime, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario o di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questo palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, al di là di una posizione ovviamente che riguarda non tanto la mia persona, ma la Federazione che ovviamente devo difendere, ma proprio in nome di quelle che sono le dinamiche dell'autonomia dello sport", ha aggiunto Malagò. xb8/gm/azn