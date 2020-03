ROMA (ITALPRESS) – Una persona e’ risultata positiva al coronavirus in Vaticano. Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanita’ e Igiene dello Stato della Citta’ del Vaticano per poter sanificare gli ambienti. “Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai malati del #Coronavirus e agli operatori sanitari che li curano, come pure alle autorita’ civili e a tutti coloro che si stanno impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio”, si legge sul profilo twitter di Papa Francesco.

