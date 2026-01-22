In un libro la professione del commercialista e l’impatto dell’IA

ROMA (ITALPRESS) – La professione del commercialista sta attraversando una trasformazione profonda. Cambiano i margini, cambiano le aspettative dei clienti, cambia il rapporto con i collaboratori. L’intelligenza artificiale ha accelerato tendenze già in atto da anni, rendendo urgenti domande che molti studi continuavano a rimandare. Ecco perchè Luca Piovano, dottore commercialista e revisore legale, partner delllo studio associato CMFC di Torino, ha deciso di pubblicare un libro dal titolo “Commercialista oggi”, che nasce dall’esperienza concreta di chi questa trasformazione la sta vivendo dall’interno.

Non è un manuale tecnico, ma piuttosto una riflessione strategica: non solo quale tecnologia adottare, ma perché e quando. Non solo come funziona l’intelligenza artificiale, ma cosa significa per il ruolo professionale, per l’organizzazione dello studio, per il rapporto con clienti e collaboratori. Il volume si sviluppa in cinque parti e include un glossario dei termini tecnici, un’appendice con panoramica degli strumenti di AI disponibili sul mercato, e una nota metodologica che descrive come l’intelligenza artificiale è stata utilizzata nel processo di scrittura.

