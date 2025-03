BURIRAM (THAILANDIA) – In Moto2 Manuel Gonzalez (Kalex) vince il Gran Premio della Thailandia, portandosi così a casa i primi 25 punti stagionali. Sul circuito di Chang, per lo spagnolo è arrivato il secondo trionfo in carriera nella categoria, a seguito di una gara condotta praticamente sempre in solitaria. Secondo posto per Aron Canet (2″600), il suo ventesimo nella classe intermedia. Gradino più basso del podio, invece, per l’australiano Senna Agius (Kalex, +6″491), protagonista di un avvincente duello nel finale col brasiliano Moreira. Nel corso della gara, Agius è stato anche penalizzato con un long lap penalty, a seguito di un sorpasso troppo aggressivo su Celestino Vietti che ne ha provocato la caduta. Diogo Moreira (6″742) e Marcos Ramirez (9″561) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Barry Baltus, Jake Dixon, Daniel Holgado, Filip Salac e Alonso Lopez. Tredicesimo posto in rimonta, invece, per Tony Arbolino.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS)