In Sardegna 300mila euro per potenziare il sistema regionale di protezione civile

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un programma di spesa da 300 mila euro, utilizzando una parte del fondo destinato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile, è stato autorizzato dall’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile, in attuazione dell’articolo 83 della Legge regionale 9/2023.

L’investimento si articola in due interventi strategici. Il primo, pari a 250 mila euro è destinato al Comune di Ilbono per l’ampliamento dei locali che ospiteranno il centro operativo e di coordinamento (COA/CCA) dell’ambito territoriale di protezione civile “Ogliastra centrale”. L’opera consentirà di dotare l’area di una struttura moderna ed efficiente, rafforzando la capacità di risposta in un territorio con caratteristiche orografiche complesse e ad elevata vulnerabilità.

Il secondo intervento prevede lo stanziamento di 50 mila euro a favore del Comune di Assemini per la manutenzione straordinaria dei locali destinati ad accogliere le squadre antincendio provenienti dalla Francia.

La Sardegna, prima regione italiana inserita nel programma europeo “Prepositioned Ground Forest Firefighting Teams through UCPM”, ospiterà per la stagione estiva 2025 un modulo internazionale di pronto intervento, in raccordo con il Centro di Coordinamento europeo ERCC.

“La capacità operativa di un sistema di protezione civile moderno si misura anche nella qualità delle sue infrastrutture e nella sua apertura alla cooperazione internazionale” – ha dichiarato l’assessora Laconi – Con questo programma non solo rafforziamo la presenza sul territorio, ma costruiamo ponti con l’Europa per affrontare insieme le emergenze ambientali”. Le risorse stanziate rientrano nel piano pluriennale di investimenti previsto dalla recente normativa regionale e testimoniano l’impegno costante della Regione Sardegna per una protezione civile sempre più efficace, integrata e vicina ai cittadini.

